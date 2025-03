Turchia, notte di proteste per l'arresto del sindaco di Istanbul

Migliaia di cittadini sono scesi in piazza in varie località del Paese per protestare a seguito dell'arresto di Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul messo in custodia per corruzione e terrorismo e ritenuto il principale rivale politico di Erdogan. Le manifestazioni, iniziate nella giornata di ieri e poi proseguite fino alla notte, si sono tenute in diverse città del Paese. A Istanbul si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia. Sedici agenti sono rimasti feriti

Notte di tensioni, proteste e arresti in varie città della Turchia. Migliaia di cittadini sono scesi in piazza in varie località del Paese per protestare a seguito dell'arresto di Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul messo in custodia mercoledì per corruzione e terrorismo e ritenuto il principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan. Le dimostrazioni, iniziate nella giornata di ieri e poi proseguite fino alla notte, si sono tenute a Istanbul, Ankara e Smirne, le tre maggiori città del Paese, ma anche ad Adana, Mersin, Konya, Corum, Eskisehir, Antalya, Van e Sakarya. Nella capitale, in particolare, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia vicino alla sede del comune, dove si erano radunate migliaia di persone per un'iniziativa del maggior partito di opposizione nonostante il divieto di dimostrazioni fino a domenica.

Scontri e tensioni in Turchia

Come ha riferito il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, negli scontri sono rimasti feriti 16 agenti. La presidenza della Repubblica ha respinto le ricostruzioni mediatiche secondo cui gli agenti avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro i manifestanti, specificando che questo tipo di equipaggiamento non è in dotazione delle forze di sicurezza. Si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia anche a Smirne e Ankara, dove gli studenti delle principali università della capitale hanno protestato fino a tarda notte, lanciando oggetti contro le forze dell'ordine che hanno risposto con gas lacrimogeno. Nel frattempo, il maggior partito di opposizione Chp, di cui fa parte Imamoglu, ha dichiarato che le proteste continueranno. Il ministro della Giustizia, Yilmaz Tunc, ha definito "inaccettabili" e "fuorilegge" gli appelli a manifestare.

Yerlikaya: “54 arresti per incitamento all'odio e all'ostilità”

Il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha annunciato l'arresto di 54 persone sospettate di "incitamento a commettere un crimine" e "incitamento all'odio e all'ostilità", dopo aver condiviso sui social alcuni messaggi a seguito all'arresto del sindaco di Istanbul. Attualmente, sono in totale 326 i sospetti identificati e tra loro 72 si trovano all'estero, ha precisato Yerlikaya, aggiungendo che le forze di polizia sono al lavoro per catturare coloro che non sono ancora stati arrestati.

Ozel: “Un colpo di Stato civile contro l'opposizione”

"Nella nostra storia abbiamo affrontato golpe militari contro chi era al governo. Questo è un colpo di Stato civile contro l'opposizione e lo stanno portando avanti quelli che governano usando tutti i mezzi dello Stato. È una prima volta nella storia repubblicana". A dirlo, in un'intervista a Repubblica, è stato il presidente del Partito repubblicano (Chp) turco Özgür Özel, commentando l'arresto di Imamoglu. "La democrazia turca è in coma. In Europa avete istituzioni democratiche forti e una magistratura indipendente. Qui le istituzioni sono collassate, le regole sono state abbandonate, la Costituzione è stata di fatto ritirata”, ha aggiunto Ozel. "Lo dico con le parole che Erdogan disse al suo stesso partito: 'Chi perde Istanbul perde la Turchia'. Hanno perso Istanbul per tre volte grazie a Imamoglu, l'unico che ha sconfitto il presidente, e ora lui vuole disfarsene usando la magistratura”, ha ribadito il presidente di Chp.