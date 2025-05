Usa, blackout all’aeroporto di Newark: radar oscurati per 90 secondi

Blackout durato un minuto e mezzo all’aeroporto internazionale di Newark, in New Jersey. I radar e i collegamenti radio dello scalo hanno smesso di funzionare per 90 secondi questa mattina nel centro di controllo di Philadelphia, responsabile del traffico aereo in entrata e uscita da Newark, uno dei maggiori scali per chi è diretto a New York. Un episodio che si ripete dopo il simile incidente del 28 aprile, quando un guasto a un cavo di rame aveva causato un'interruzione delle comunicazioni per una novantina di secondi.