Il presidente Usa anticipa che l'intesa commerciale con il Regno Unito sarà solo la prima di molte. Si punta ad arrivare a una quadra ad esempio con l'Ue, che però si prepara nel caso la diplomazia fallisse: pronta una nuova lista di contro-dazi su prodotti simbolo degli Stati Uniti, per circa 100 miliardi di dollari ascolta articolo

Stop alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito: Donald Trump porta a casa la sua prima intesa sui dazi con un Paese estero. Adesso, assicura, ne seguiranno molte altre, tra cui anche con l’Unione europea. Bruxelles però nel frattempo ha preparato una nuova lista di contro-dazi, da 95 miliardi di euro, da applicare ai beni Usa nel caso saltasse un accordo. Intanto domani, 10 maggio, si gioca una delle partite più complicate. In Svizzera si incontreranno le delegazioni di Washington e di Pechino, per cercare di venirsi incontro. Al momento gli Usa applicano tariffe del 145% sui beni cinesi, la Cina del 125% su quelli americani. Non sarà facile: gli Usa "devono essere pronti a correggere le proprie azioni sbagliate e a rimuovere i dazi", ha detto il portavoce del ministero del Commercio He Yadong.

Cosa prevede l’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Regno Unito L’accordo tra Londra e Washington prevede tariffe azzerate sulle importazioni dal Regno Unito di acciaio e alluminio e ridotte nell'immediato dal 27,5% imposto finora da Donald Trump al 10% sul settore auto. Gli Usa da parte loro spuntano sconti sulla tassazione britannica sui colossi del tech - dietro i quali l'ambasciatore di Londra a Washington, Peter Mandelson, presente alla Casa Bianca, ha evocato l'aurora di "una nuova partnership tecnologica" privilegiata fra i due alleati - e un accesso più facile nel Regno per il settore farmaceutico e agroalimentare d'oltre Oceano: molto temuto da allevatori e agricoltori dell'isola, ma visto anche da più parti come una minaccia per i consumatori che potrebbero essere esposti a prodotti quali i cosiddetti "polli al cloro" che negli Stati Uniti sono legali. I dettagli dell'intesa saranno definiti nero su bianco nelle prossime settimane. Su Insider Dazi e conseguenze per le imprese italiane: è il tempo delle scelte