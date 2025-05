Dazi Trump, Ue annuncia ricorso al Wto

"I dazi stanno già avendo un impatto negativo sulle economie globali – ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen -. L'Ue rimane pienamente impegnata a trovare soluzioni negoziate con gli Stati Uniti. Riteniamo che si possano concludere buoni accordi a vantaggio dei consumatori e delle imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. Allo stesso tempo, continuiamo a prepararci a tutte le possibilità e la consultazione avviata oggi ci aiuterà a orientarci in questo lavoro necessario". Oggi l'Ue ha pubblicato la lista dei prodotti Usa che potrebbero essere oggetto di contromisure, se le trattative dovessero fallire. I contro-dazi europei potrebbero colpire beni americani per 100 miliardi di euro. Nell’elenco compaiono industria aeronautica, veicoli a motore e componentistica, agro-alimentare, chimica e plastiche ed equipaggiamenti elettrici. Il dettaglio delle misure sarà discusso con gli Stati membri dell'Unione per poi arrivare a un elenco definitivo nel giro di un mese.

La contesa Washington-Bruxelles

Si tratta dell’ultima puntata di una contesa tra Washington e Bruxelles che va avanti da quando Donald Trump si è insediato di nuovo alla Casa Bianca. Il 10 febbraio scorso gli Stati Uniti hanno imposto dazi del 25% sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati dall'Ue. Il 2 aprile, il presidente Trump ha annunciato l'introduzione dei cosiddetti dazi "reciproci", che per i beni dell'Ue sono stati fissati al 20%. Gli Stati Uniti hanno inoltre imposto un dazio del 25% su tutte le importazioni di veicoli e componenti per automobili. Il 9 aprile Washington ha annunciato una sospensione di 90 giorni del dazio specifico dell'Ue del 20%, lasciando in vigore un dazio del 10%. In risposta, il 14 aprile, l'Unione ha sospeso per 90 giorni una serie di contromisure pianificate contro i dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'Ue (i primi decisi da Trump), per lasciare spazio ai negoziati, che sono tuttora in corso, condotti dal commissario Maros Sefcovic. Attualmente, 379 miliardi di euro di esportazioni dell'Ue verso gli Stati Uniti (pari al 70% delle esportazioni dell'Ue verso gli Usa) sono soggetti a nuovi dazi (inclusi quelli sospesi) dall'insediamento della nuova amministrazione.