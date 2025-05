Dazi Trump, media: "Oggi annuncio di accordo commerciale con Uk"

La guerra dei dazi con la Cina

La partita più complicata sul fronte dei dazi continua a essere quella con la Cina. Sui beni cinesi in ingresso negli Usa al momento sono applicate tariffe del 145%, mentre su quelle importazioni americane a Pechino si arriva al 125%. Nei prossimi giorni si vedranno in Svizzera le delegazioni dei due Paesi. Quella Usa sarà rappresentata dal segretario al Tesoro Scott Bessent e dal rappresentante per il commercio Jamieson Greer (assente il falco Peter Navarro), mentre Per il Dragone ci sarà il vicepremier e zar dell'economia cinese He Lifeng, vecchio amico e alleato fedelissimo di Xi. La strada per arrivare a un accordo sembra però molto lunga: Trump per ora ha dichiarato di non essere intenzionato a ritirare i dazi contro i prodotti cinesi. Dice poi di "non poter prevedere" se gli Stati Uniti e la Cina andranno d'accordo: "Dipenderà da Pechino, se ci tratta in modo giusto".