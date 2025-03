Londra, incendio all'aeroporto di Heathrow: chiuso fino a mezzanotte

Le fiamme sono divampate in una sottostazione elettrica che ha causato un'interruzione di corrente. Il rogo ha distrutto una centrale elettrica nella zona ovest della capitale britannica, interrompendo l'erogazione di energia elettrica a più di 16.000 abitazioni della zona e all'aeroporto ascolta articolo

L'aeroporto di Londra Heathrow è chiuso a causa di un incendio e di un'interruzione di corrente. Lo fa sapere la società di gestione. Le fiamme, circoscritte, avrebbero interessato una sottostazione elettrica, provocando un blocco dell'operatività dello scalo destinato a protrarsi per tutta la giornata "Heathrow sta subendo un'importante interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo", le 0.59 del 22 in Italia, ha affermato la Heathrow Airport Holdings.

Oltre 16mila case senza energia, 150 gli evacuati Anche almeno 16.300 abitazioni sono rimaste senza elettricità e 150 persone sono state evacuate nei dintorni dell'aeroporto londinese a causa dell'incendio. Lo riporta la Bbc citando un post su X del fornitore di energia Scottish and Southern Electricity Networks. Circa 150 persone sono state evacuate dalle proprietà circostanti la zona di Hayes, a ovest di Londra, dove è in corso l'incendio. È stato predisposto un cordone di 200 metri a scopo precauzionale e ai residenti è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse a causa di una "notevole quantità di fumo". Ancora non determinate le cause del rogo.