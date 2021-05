Riaperture, il 14 settembre riapre Broadway a New York

Primo spettacolo dopo oltre un anno di chiusure

Oltre un anno dopo la chiusura del 12 marzo 2020 per le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, uno dei 41 teatri di Broadway, l'area simbolo dello spettacolo newyorchese nel mondo, ha riaperto sabato 3 aprile, seppur con molte limitazioni. In scena al Saint James Theatre, uno alla volta, il ballerino Savion Glover e l’attore Nathan Lane. L’esibizione, descritta dal New York Times, è durato 36 minuti e in platea c’erano 150 spettatori, tutti distanziati e con mascherina, su una capienza di 1.700 posti a sedere. Oltre alla capienza ridotta e all'obbligo di mascherina, a tutti gli spettatori è stato richiesto di mostrare il certificato di un test di negatività al Coronavirus o di un documento che attestasse il completamento della vaccinazione. Gli orari di arrivo del pubblico sono stati scaglionati. Lo spettacolo si è svolto senza pause e senza la possibilità di consumare cibo o bevande. Sebbene i bagni fossero aperti, gli spettarori sono stati invitati a usare i servizi igienici prima dell'arrivo in teatro per ridurre il potenziale affollamento.