Riapertura a Broadway, primo spettacolo dopo oltre un anno di chiusure

Il ballerino Savion Glover e l'attore Nathan Lane si sono esibiti, uno alla volta, per 36 minuti in totale. In platea al Saint James Theatre, c’erano 150 spettatori, tutti distanziati e con mascherina, su una capienza di 1.700 posti a sedere. Ai partecipanti è stato chiesto anche un certificato di negatività al Coronavirus o di avvenuta vaccinazione

Oltre un anno dopo la chiusura del 12 marzo 2020 per le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 ( GLI AGGIORNAMENTI ), uno dei 41 teatri di Broadway, l'area simbolo dello spettacolo newyorchese nel mondo, ha riaperto sabato 3 aprile, seppur con molte limitazioni. In scena al Saint James Theatre, uno alla volta, il ballerino Savion Glover e l’attore Nathan Lane. L’esibizione, descritta dal New York Times , è durato 36 minuti e in platea c’erano 150 spettatori, tutti distanziati e con mascherina, su una capienza di 1.700 posti a sedere.

La ripartenza del teatro a New York

Lane ha recitato un monologo di Paul Rudnick intitolato "Playbills" basato sulla storia di un super fan di Broadway che vive il periodo di pandemia senza teatro. Glover si è esibito in un medley di brani celebri di Broadway. In un'intervista dopo l'evento, Lane ha detto: “Questi sono piccoli passi verso una vera riapertura. È un modo per dire a tutti che stiamo tornando". Lo spettacolo è stato il primo di dieci esibizioni in calendario nella Grande Mela per le prossime 10 settimane per cercare di trovare un nuovo modello funzionante di teatro in questa fase in cui l'emergenza coronavirus non è comunque cessata.