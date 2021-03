Adam Lambert prepara il suo debutto a Broadway con un musical anni '70

Giovane interprete statunitense, Adam Lambert è noto per essersi classificato in seconda posizione nel talent “American Idol” e per aver successivamente affiancato i Queen in alcuni dei loro tour. Ora il suo debutto nella recitazione con un musical anni ’70 Condividi:

Il cantante statunitense Adam Lambert, classe 1982, ha recentemente annunciato, in un podcast in diretta, che si prepara al suo debutto nel mondo del teatro. Salirà di nuovo sul palco con un musical per Broadway. In lavorazione con altri compositori e collaboratori, ha rivelato che lui stesso lo ha scritto e diretto. “Sono quel tipo di artista che cerca sempre di reinventarsi. Mi piace cambiare ed evolvermi” ha raccontato in merito al debutto nel mondo recitativo.

Tutto quello che si sa sul nuovo musical di Adam Lambert approfondimento Queen + Adam Lambert: esibizione sulle note di "You Are The Champions" Del nuovo musical di Adam Lambert si sa in realtà poco o niente. Il cantante 39enne ha accennato per la prima volta al musical, mentre era in onda nel “Brenda, Call Me podcast”, dove è apparso in compagnia di Courtney Act e Vanity. Ciò che si sa è che la storia sarà ambientata negli anni ’70 del secolo scorso e che avrà un grande ruolo la colonna sonora interamente rock ‘n roll. Il musical sarà inoltre la possibilità per Lambert di approciarsi con un insieme di collaborazioni differenti. “Con questo spettacolo ho l’opportunità di approciarmi con molti compositori fantastici, mi sto avvicinando al lavoro come se fosse un album pop, ma resta comunque un musical”, ha raccontato il cantante prima di aggiungere che la rappresentazione “racconterà la storia di una persona, ma non sono io!”.