Queen, rimandato al 2022 il concerto in Italia

Queen: le nuove date del tour

approfondimento

Queen + Adam Lambert: esibizione sulle note di "You Are The Champions"

Se le Little Mix (FOTO) hanno annunciato le nuove date della tournée The Confetti Tour che porterà Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall sui principali palchi delle città del Regno Unito e dell’Irlanda, un’altra formazione si è appena aggiunta alla lista dei gruppi costretti a rivedere i loro piani per i prossimi mesi.

Infatti, nelle scorse ore Adam Lambert, classe 1982, ha annunciato di aver riprogrammato completamente il tour europeo con la band che ha segnato la storia della musica. Il cantante ha scritto un messaggio ai fan tramite il suo profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower: “Mi spiace così tanto dover posticipare ancora, ma la sicurezza viene prima di tutto. Roger Taylor, Brian May ed io vi diamo appuntamento alla primavera del 2022 quando torneremo".

L’artista ha poi condiviso la locandina del tour con tutte le nuove date, tra queste anche quella prevista nel Bel paese. Infatti, i Queen + Adam Lambert saliranno sul palco dell’Unipol Arena di Bologna lunedì 11 luglio 2022.