Nathan Dawe e Little Mix, è uscito il video di No Time For Tears

No Time For Tears è l’esplosiva collaborazione della girl band più famosa al mondo con l’astro in ascesa della musica dance. Le Little Mix, per l’ultima volta nella formazione a quattro, hanno unito le loro voci al ritmo travolgente di Nathan Dawe dando vita al singolo che sta scalando le classifiche del Regno Unito.

Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thrilwall hanno regalato al pubblico un nuovo brano destinato a diventare un tormentone, come successo con il recente Sweet Melody, terzo estratto dal disco Confetti e arrivato alla prima posizione dei singoli più venduti del Regno Unito superando Ed Sheeran e Ariana Grande.