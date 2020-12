Little Mix, Jesy Nelson lascia la girl band

Nella vita arriva un momento in cui dobbiamo reinvestire il tempo per prenderci cura di noi stessi più che che rendere felici le altre persone, e credo che questo sia il momento per me per iniziare il processo. Quindi, dopo una lunga riflessione e con il cuore spezzato, annuncio la decisione di lasciare le Little Mix

L’ultima canzone suona ora differentemente, il titolo No Time For Tears sembra quasi esser stato scelto appositamente per salutare milioni di fan e le tre migliori amiche che per oltre nove anni l’hanno affiancata lungo il cammino che l’ha portata a raggiungere il tetto dell’Olimpo della musicacon le Little Mix , la girl band di maggior successo di sempre.

Jesy Nelson: “gli ultimi nove anni nelle LITTLE MIX sono stati i più incredibili di tutta la mia vita”

Lo scorso anno Jesy Nelson ha deciso di raccontarsi attraverso il documentario Odd One Out mostrandosi senza filtri e parlando per la prima volta delle difficoltà affrontate dall’inizio a causa del continuo cyberbullismo ricevuto.

Il lavoro ha ottenuto plausi da pubblico e critica tanto da conquistare anche il premio Factual Entertainment Award alla venticinquesima edizione dei National Television Awards. A novembre di quest'anno la cantante ha annunciato una pausa dagli impegni delle Little Mix per motivi di salute, dopo quasi un mese e mezzo la popstar ha rotto il silenzio parlando della sua decisione.

Jesy Nelson, classe 1991, ha scritto una lunga lettera ai fan parlando della scelta di lasciare le Little Mix per potersi prender cura di sé stessa, se in passato celebri formazioni musicali sono andate incontro a scioglimenti per incomprensioni tra i vari membri, in questo caso la scissione è dovuta per proteggere la salute personale.

Jesy Nelson ha aperto la lettera: “A tutti i miei Mixer, gli ultimi nove anni nelle Little Mix sono stati i più incredibili di tutta la mia vita. Abbiamo raggiunto traguardi che non avrei mai pensato possibili. Dalla vittoria del nostro primo Brit Award ai nostri concerti sold out alla O2 Arena. Ho conosciuto nuovi amici e fan in ogni angolo del mondo, non riesco ringraziarvi tutti abbastanza dal profondo del mio cuore per avermi fatto sentire la ragazza più fortunata al mondo. Siete stati sempre lì a supportarmi e a incoraggiarmi, non potrò mai dimenticarlo”.