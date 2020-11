Little Mix, l’album Confetti è un'esplosione di pop e libertà

Decine di milioni di copie vendute in meno di un decennio, le Little Mix sono un fenomeno mediatico inarrestabile e senza precedenti che si è fatto strada a suon di girl power e battaglie in difesa delle comunità più fragili. Il loro sesto disco, Confetti, è un puro concentrato di gioia, libertà e divertimento

Le premesse erano tutte nella title track dell’album, Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thrilwall hanno mantenuto la loro parola: “From the sky, drop like confetti” (ndr, in inglese confetti significa coriandoli).

Confetti: il sesto disco delle Little Mix A distanza di circa due anni da LM5, le Little Mix hanno appena pubblicato il nuovo album Confetti. Ventiquattro mesi di date sold out, canzoni da centinaia di migliaia di copie vendute, un proprio programma televisivo, un film in arrivo al cinema e tanto altro ancora. Se le ragazze hanno voluto utilizzare LM5 per solidificare le loro posizioni in merito a tematiche importanti, Confetti è una pura esplosione di vita, gioia, colori e libertà. A mezzanotte le Little Mix, impegnate a breve sul palco degli MTV Europe Music Awards come conduttrici, performer e artiste nominate in ben quattro categorie, hanno dato alla luce il nuovo progetto discografico. 1) Break Up Song È il 27 marzo quando la girl band di maggior successo al mondo pubblica il primo singolo della nuova era discografica, stiamo ovviamente parlando di Break Up Song. Il brano richiama vibrazioni tipiche degli anni '80, il look sfoggiato nel videoclip corre sulla stessa lunghezza d'onda, il risultato è una ventata di energia che avvia questo nuovo album sotto i migliori auspici.

3) sweet melody La tracklist continua con il singolo più esplosivo lanciato ad oggi, ovvero Sweet Melody, il cui video ufficiale ha superato venti milioni di visualizzazioni su YouTube in circa due settimane. Il mix di pop e dance ha immediatamente fatto centro, grande attesa per la loro performance sul palco degli MTV Europe Music Awards proprio con questo brano

4) Confetti Si passa poi alla title track, pubblicata pochi giorni fa come ultima sorpresa ai fan, le sonorità più dark strizzano l'occhiolino al loro album di debutto DNA.

5) Happiness La quinta traccia è Happiness, ovvero pura ed esplosiva espressione di musica pop.

6) Not A Pop Song Continuiamo con Not a Pop Song, la prima ballad che incontriamo nella track list, negli anni le Little Mix ci hanno abituato a brani come Little Me, Secret Love Song e The Cure, qui non sono da meno.

7) Nothing But My Fellings Arriviamo poi a Nothing But My Feelings, il primo brano inedito prima dell'uscita del disco.

8) Gloves Up È il momento di scatenarsi con Gloves Up, una delle canzoni maggiormente apprezzate dai fan in queste ore, impossibile restare fermi; le Little Mix sanno sempre come far ballare il pubblico.

9) A Mess (Happy 4 U) Continuiamo con A Mess (Happy 4 U) in cui le ragazze fanno una fortissima dichiarazione d'amore: "If I can't be happy, happy with you, I'll be happy, happy for you".

10) My Love Won't Let You Down Confetti prosegue con un'altra ballad, ovvero My Love Won't Let You Down, da cantare a squarciagola.

11) Rendezvous La terzultima traccia di Confetti è Rendezvous che contiene un campionamento del celebre brano Sway.

12) If You Want My Love Il nostro viaggio continua con If You Want My Love che richiama alla mente il pop degli inizi del terzo millennio.