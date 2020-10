Little Mix, il nuovo singolo è Not A Pop Song

Dopo i recenti successi, le Little Mix sono pronte per l’arrivo del nuovo brano Not A Pop Song, terzo singolo estratto dall’album Confetti, in uscita il 6 novembre 2020

Prima i singoli Break Up Song e Holiday, poi l’annuncio dell’uscita del nuovo album Confetti, le date del tour del 2021 che toccherà tutte le principali città di Irlanda e Regno Unito, un programma televisivo per cercare una band che possa supportarle nel corso della nuova tournée, la pellicola LM5: The Tour Film che arriverà nelle sale di tutto il mondo il 21 e il 22 novembre, un concerto in streaming, quattro nomination agli imminenti MTV Europe Music Awards 2020 e ora anche il nuovo singolo Not A Pop Song. Le Little Mix sono davvero inarrestabili.