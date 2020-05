Regno Unito, la lista dei cantanti Under 30 più ricchi

Le Little Mix sono le artiste femminili ad aver gudagnato di più, la vittoria in campo maschile va invece a Ed Sheeran. Presenti nella classifica del Sunday Times anche Rita Ora, Sam Smith e Liam Payne.

Dalle Little Mix a Ed Sheeran passando per Rita Ora e Dua Lipa, il Sunday Times ha pubblicato la lista dei cantanti under 30 più ricchi del Regno Unito.

UK, LA CLASSIFICA DEGLI ARTISTI UNDER 30 PIÙ RICCHI

Dalla girl band di maggior successo dell’ultimo decennio a tutti gli ex componenti dei One Direction (FOTO), il magazine britannico ha stilato la lista dei dieci cantanti con il patirmonio più alto; nella classifica sono però presenti dieci artisti visti i due piazzamenti a pari merito.

ED SHEERAN AL PRIMO POSTO

La medaglia d’oro della classifica va a Ed Sheeran con un patrimonio di duecento milioni di sterline, aumentato di quaranta milioni rispetto all’anno precedente, al secondo posto troviamo Harry Styles grazie a una fortuna di sessantatré milioni di sterline, superiore di tredici milioni rispetto al gradino più basso del podio in cui si piazza Niall Horan.