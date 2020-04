EPCC 2020, Dua Lipa racconta la sua quarantena

Alessandro Cattelan ha condotto un nuovo appuntamento di EPCC LIVE , il programma in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . In attesa della prossima puntata, riviviamo insieme l’intervista a Dua Lipa . Ospiti dello show anche la conduttrice e attrice Geppi Cucciari e il “cacciatore di bufale” David Puente.

di Matteo Rossini

Dal successo di “Be The One” all’affermazione con “New Rules” fino ad arrivare al nuovo album “Future Nostalgia”, Dua Lipa è senza ombra di dubbio la popstar del momento grazie a singoli, outfit iconici ed esibizioni in grado di lasciare sempre il segno. Nel corso dell’ultima puntata di EPCC LIVE (qui potete trovare le foto), Alessandro Cattelan ha ospitato la popstar.

La voce di “Physical" ha raccontato la sua quarantena e quanto desideri tornare a esibirsi davanti al pubblico, queste le sue prima parole: “Siamo in isolamento da diverso tempo, ma è ok. C’è il sole e questo contribuisce a renderci un po’ felici”.

La cantante ha poi parlato di come la situazione legata al COVID-19 (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA) possa cambiare il futuro augurandosi anche che gli sforzi fatti in questo periodo possano aiutare a creare un mondo in cui tornare ad abbracciarsi: “Non sono sicura, penso che il mondo cambierà. Non so, ma senza dubbio mi manca poter abbracciare tutti i miei amici. Spero che non perderemo il nostro fantastico contatto umano con cui siamo cresciuti e che riesce proprio a far sentire la gente più unita. Mi auguro che non avremo paura l’uno dell’altro”.

In seguito la cantante ha aggiunto: “Non vedo l’ora si possa trovare una cura per questa pandemia e di tornare ad una vita normale. Penso che ci confronteremo in maniera di versa con la natura e il nostro pianeta, apprezzeremo di più quello che abbiamo e capiremo che non c’è bisogno di vivere la nostra vita così velocemente e che possiamo fare un passo indietro cercando di vedere le cose in maniera diversa”.

Successivamente Dua Lipa ha dichiarato: “Mi manca viaggiare e mi mancano i fan, le performance in televisione e negli studi televisivi, conoscere lo staff, il team e parlare con te di persona. Mi mancano molti aspetti del mio lavoro, ma ovviamente la cosa più importante è la salute, è un piccolo prezzo da pagare per sperare di ottenere un esito più positivo più grande e quanto potremo riunisci di nuovo avremo molte cose da festeggiare”.