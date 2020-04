Il presidente del Consiglio Conte presenterà entro questa settimana le linee guida per la Fase 2 che scatterà il 4 maggio: il piano nazionale prevederà tra le altre cose mascherine e distanziamento "finché non ci sarà cura o vaccino", afferma il premier. "Il sistema di tracciamento dei contatti" dell'app Immuni "sarà fondamentale" ha ribadito il commissario Arcuri, che oggi sarà sentito dal Copasir. Prosegue intanto la crescita del numero dei dimessi e dei guariti in Italia. I casi totali sono 183.957 (2.729 in più in 24 ore), 24.648 i morti (534 in più rispetto a lunedì). Le guarigioni sono aumentate e in totale sono 51.600 (2.723 in più di ieri).

Gli aggiornamenti

Atteso stasera l'ok definitivo al dl Cura Italia, che arriva in aula alla Camera senza modifiche rispetto al testo varato al Senato.

Altri 50 miliardi per famiglie e imprese sono previsti invece nel decreto Aprile; il nuovo Reddito di emergenza salirà a 400-800 euro.

Sempre stasera atteso anche il Cdm chiamato a varare il Def e la nuova richiesta di scostamento di bilancio.

Negli Usa intanto Trump sospende l'immigrazione per 60 giorni: così "aiuteremo gli americani disoccupati mettendoli in prima linea" per un posto di lavoro. In un giorno altri 2.700 morti nel Paese, uno dei bilanci peggiori.