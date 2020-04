Il governo al lavoro sull'allentamento delle restrizioni nella fase 2 ( VIDEO ). Dal 4 maggio si potrebbero consentire gli spostamenti anche fuori dal Comune di residenza ma non da una Regione a un'altra. Da metà maggio dovrebbe arrivare l'apertura dei negozi al dettaglio, poi di bar e ristoranti. Per Colao la ripartenza riguarderà all'inizio al massimo 2,7 milioni di lavoratori. "La revisione delle misure di distanziamento sociale non significa un 'liberi tutti' ma non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre" ha detto Conte nel corso della cabina di regia con Regioni ed enti locali di ieri sera.