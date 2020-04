Sì dai leader europei al pacchetto di aiuti da oltre 500 miliardi tramite il Mes per i costi diretti e indiretti della sanità, la Bei per le imprese e la cassa integrazione europea Sure. Le misure dovrebbero essere operative dal primo giugno. E' quanto avallato dai capi di Stato e di governo durante la videoconferenza dei leader Ue sulla risposta economica alla crisi causata dall'emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Ad annunciarlo il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, al termine del vertice. L'accordo comune prevederebbe anche di lavorare su un Recovery fund. Proprio su quest'ultimo tema è stato dato l'incarico alla Commissione Ue di analizzare le necessità e di avanzare una proposta.

Von der Leyen: "Prestiti e sovvenzioni saranno equi"

"C'è solo uno strumento che può portare questa ripresa, ed è il budget Ue legato al Recovery fund", gli "investimenti devono essere anticipati e deve esserci un giusto equilibrio tra sovvenzioni e prestiti": lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen al termine del vertice Ue. Secondo von der Leyen il budget è adatto perché "è disegnato per la coesione, la convergenza e i programmi. E gli Stati membri hanno appoggiato questa posizione".

Merkel: "Tutti d'accordo su recovery fund per ripresa"



Per la ripresa dalla "crisi economica acuta", "tutti hanno concordato sul fatto che serva un piano congiunturale, o come viene chiamato anche recovery plan o recovery fund". Lo ha detto Angela Merkel, dopo il summit Ue in videoconferenza, parlando alla stampa a Berlino. "Una risposta comune del genere è anche nell'interesse tedesco. La Germania sta bene solo se l'Europa sta bene. Abbiamo parlato in modo aperto e in spirito di collaborazione. Non su tutto siamo della stessa opinione", ha aggiunto la cancelliera tedesca.

Macron: "Servono piani di rilancio massicci in Ue"

Per il presidente francese Emmanuel Macron "piani di rilancio dopo questa crisi dovranno essere finanziati e dovranno essere massicci. Bisogna essere all'altezza di questa risposta e decidere il più presto possibile le risposte più forti possibili".