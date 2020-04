E' stato trovato un accordo per un piano su un Recovery fund entro il 6 maggio nel corso.della videoconferenza dei leader europei sulla ripresa economica. Conte: "Dovra' essere di ampiezza adeguata e consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico". Merkel: "ancora da verificarne il finanziamento. Ma Berlino darà di piu'". Il pacchetto di proposte messe a punto dalla Commissione europea prevede di mobilitare oltre 2.000 miliardi attraverso iniziative mirate ma incardinate al bilancio Ue 2021-2027 partendo da una dotazione di circa 1.000 miliardi. Un pacchetto che si aggiunge ai tre strumenti (Mes, Bei, Sure) per un totale di oltre 500 miliardi. La Camera ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge Cura Italia. In Italia per la prima volta più guariti che nuovi casi.