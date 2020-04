Le istituzioni e le parti sociali saranno al lavoro anche oggi per definire le regole della 'fase 2' dell'emergenza coronavirus, con il governo deciso a non abbassare la guardia e le Regioni che premono per ripartire. Si va verso il riavvio dell'edilizia pubblica dal 27 aprile, mentre manifattura e cantieri privati dovrebbero attendere il 4 maggio. Tra i punti allo studio anche un eventuale 'lockdown di ritorno', se i contagi dovessero tornare a salire. Intanto, da inizio maggio ristoranti e bar potranno forse ripartire con l'asporto, e l'autocertificazione potrebbe essere richiesta solo per gli spostamenti tra Regioni. In attesa del nuovo decreto, il Veneto e Milano hanno messo a punto propri piani.