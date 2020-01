L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo coronavirus “emergenza globale”. La decisione, secondo il direttore generale dell’OMS, deriva dal timore che il virus, conosciuto anche come 2019-nCoV, raggiunga Paesi con sistemi sanitari più deboli e meno preparati, con il rischio che possa infettare milioni di persone.

Il coronavirus comparso in all’inizio di gennaio in Cina si è infatti diffuso velocemente anche al di fuori dell’area di origine. In poche settimane, come mostra la mappa animata realizzata da SKY TG 24, ha raggiunto 23 Paesi di quattro continenti contagiando oltre novemila persone.

La visualizzazione mostra come, a partire dai primi casi confermati segnalati a inizio gennaio nella città di Wuhan, in CIna, nel giro di un paio di settimana il coronavirus 2019-nCoV si era già esteso in altri Paesi dell’Asia orientale per poi propagarsi nei giorni successivi anche nell’emisfero occidentale del globo e in Oceania. Nel frattempo, anche il numero di casi confermati ha continuato a salire.

Comunque, nonostante la diffusione ormai globale, la grande maggioranza dei contagi continua a registrarsi in Cina, mentre nel resto del mondo i casi accertati risultano ancora relativamente pochi.

I dati

I dati utilizzati nella mappa animata derivano da due fonti. Il quotidiano Financial Times per quanto riguarda i primi giorni di diffusione del virus, e la mappa sulla diffusione di 2019-nCoV approntata dal Center for Systems Science and Engineering (CSSE) della Johns Hopkins University per i dati a partire dal 23 gennaio 2020.