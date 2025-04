L’India accusa il Pakistan di aver violato cessate il fuoco

Sale la tensione tra India e Pakistan . New Delhi accusa Islamabad di aver violato il cessate il fuoco lungo la Linea di Controllo (LoC), il confine de facto che separa i due Paesi nella regione del Kashmir, e ha dichiarato di aver risposto con ulteriori colpi d'arma da fuoco, senza però segnalare vittime, secondo quanto riportato dai media indiani. "Si sono verificati incidenti con armi leggere in alcuni punti lungo la Linea di Controllo, iniziati dal Pakistan", ha dichiarato una fonte militare indiana non identificata all'agenzia PTI. "La risposta è stata efficace. Non sono state riportate vittime", ha aggiunto, precisando che l'incidente è avvenuto nella notte di giovedì.

Gli scontri

Le violazioni del cessate il fuoco lungo la LoC sono relativamente frequenti, con entrambi i Paesi che si accusano a vicenda di iniziare gli scontri e affermano di ricorrere alla violenza solo in risposta difensiva. Tuttavia, questo scontro avviene in un momento di forte tensione tra New Delhi e Islamabad, già coinvolte in una grave crisi diplomatica in seguito all'attentato terroristico di martedì in Kashmir sotto amministrazione indiana, che ha provocato la morte di 26 civili. L'India accusa il Pakistan di aver sostenuto gli autori dell'attacco, tra cui, secondo Delhi, figurerebbero due cittadini pakistani. In risposta, il governo indiano ha ordinato l'espulsione di diversi diplomatici pakistani, la revoca di tutti i visti concessi a cittadini del Pakistan, la chiusura del confine terrestre e la sospensione del Trattato delle Acque dell'Indo, che regola la condivisione delle risorse idriche tra i due Paesi. Islamabad ha risposto giovedì con misure simili: espulsione di diplomatici, revoca di alcuni tipi di visti, e ha anche chiuso lo spazio aereo alle compagnie aeree indiane. Ha inoltre dichiarato che considererà "un atto di guerra" qualsiasi tentativo dell'India di deviare o interrompere il flusso d'acqua dei fiumi contemplati nel trattato.

Onu chiede a parti massima moderazione

Le Nazioni Unite chiedono all'India e al Pakistan di "esercitare la massima moderazione" dopo due giorni di escalation con sospensioni dei visti, espulsione di diplomatici e chiusura delle frontiere. La tensione tra le due potenze nucleari è tornata a salire dopo l'attacco che martedì ha ucciso 26 civili nel Kashmir indiano. "Esortiamo entrambi i governi alla massima moderazione, per garantire che la situazione non si deteriori", ha dichiarato il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric.