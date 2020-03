Dai delfini che si spingono fino ai porti, a lepri e cigni in città. A causa dell'isolamento imposto dal governo per contrastare l'emergenza coronavirus, sono sempre meno le persone in giro. Ne approfittano gli animali, che si spingono in luoghi e spazi insoliti. Come alcune lepri, immortalate in un parco a Milano (Foto dal profilo Facebook di Sabrina Baronio)