Lido degli Estensi, 11enne non riemerge dal mare: condizioni critiche

Il ragazzino, intorno alle 20, è stato trovato a pochi metri dalla riva. È stato trasportato in ospedale a Ravenna in elisoccorso. Sabato pomeriggio un 16enne - Aymane Ed-Dafali - è morto dopo che si era tuffato per aiutare una coppia di turisti in difficoltà, all'altezza del Logonovo, canale che divide Lido Estensi e Lido Spina

È in condizioni critiche un ragazzino di 11 anni che nella sera del 15 giugno, intorno alle 20, è stato trovato a pochi metri dalla riva al Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara. L'11enne è stato trasportato in ospedale a Ravenna in elisoccorso.

Cosa è successo

L'11enne era nei pressi del bagno Oro. Stava facendo il bagno con il fratellino, quando non è tornato a riva. Il suo corpo, successivamente, è stato rinvenuto a pochi metri dalla riva e alcuni bagnanti hanno iniziato la rianimazione fino all'arrivo del 118.

Ieri morto un 16enne per salvare due bagnanti

La località è la stessa dove sabato pomeriggio un 16enne - Aymane Ed-Dafali - è morto dopo che si era tuffato per aiutare una coppia di turisti in difficoltà. Aymane proveniva dal villaggio marocchino di Jbiel, nella regione di Marrakesh, ed era in Italia da tre anni con la sua famiglia, residenti a Castelnovo Bariano in provincia di Rovigo. "Aymane ha scelto di rischiare la vita per salvarne altre - ha scritto il deputato del Pd Marco Furfato - . E l'ha persa così, nel gesto più alto che possa esistere". Il giovane, subito dopo essersi tuffato dal pedalò sul quale si trovava con alcuni amici, non è più riemerso. La tragedia si è verificata all'altezza del Logonovo, canale in cui è interdetta la balneazione e che divide Lido Estensi e Lido Spina.

Morto bimbo di 6 anni in piscina di un camping

Oggi è morto anche un bambino di 6 anni trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Anna di Cona, dopo essersi tuffato nella piscina del camping Tahiti a Lido Nazioni, in provincia di Ferrara. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale. Ancora da chiarire le cause: non si esclude un principio di annegamento o un malore legato a una possibile congestione. Il piccolo - di origini tedesche - era stato trasportato in elicottero all'ospedale in codice di massima urgenza. È stata disposta l'autopsia.