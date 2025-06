Morto bambino di 6 anni dopo tuffo in piscina nel Ferrarese

Tragedia al camping Tahiti di Lido Nazioni, nel Ferrarese: un bambino è morto dopo un tuffo in piscina. Il piccolo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, dove era stato portato in elicottero. Si indaga sulle cause, disposta l’autopsia

È morto il bambino di sei anni trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Anna di Cona, dopo essersi tuffato nella piscina del camping Tahiti a Lido Nazioni, in provincia di Ferrara. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale. Ancora da chiarire le cause: non si esclude un principio di annegamento o un malore legato a una possibile congestione. Il piccolo di origini tedesche era stato trasportato in elicottero all'ospedale in codice di massima urgenza. È stata disposta l'autopsia.