In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 187.327 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Di questi, 107.699 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.943, per un totale di 54.543. Il totale delle vittime è di 25.085, 437 in più. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.384, 87 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il diciottesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 23.805 sono poi ricoverati con sintomi - 329 in meno rispetto a ieri - e 81.510 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti nella giornata di oggi sono 63.101 in più, per un totale di 1.513.251. Ieri erano stati 52.126. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti "in uscita", ovvero le persone che dopo la malattia o l'isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti "guariti". Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (FOTO SIMBOLO – IN ARRIVO L’APP PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI - I NUMERI DELL'ITALIA - CHI SONO GLI ESPERTI DELLA TASK FORCE PER LA FASE 2).

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione Civile emerge che i contagiati sono:

34.242 in Lombardia

13.084 in Emilia-Romagna

15.122 in Piemonte

9.991 in Veneto

6.167 in Toscana

3.476 in Liguria

3.230 nelle Marche

4.463 nel Lazio

2.998 in Campania

1.874 nella Provincia di Trento

2.874 in Puglia

1.308 in Friuli Venezia Giulia

2.287 in Sicilia

2.108 in Abruzzo

1.512 nella provincia di Bolzano

371 in Umbria

833 in Sardegna

821 in Calabria

501 in Valle d'Aosta

232 in Basilicata

205 in Molise

Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

12.740 in Lombardia

3.204 in Emilia-Romagna

2.559 in Piemonte

1.181 in Veneto

705 in Toscana

1.022 in Liguria

845 nelle Marche

370 nel Lazio

327 in Campania

381 nella provincia di Trento

362 in Puglia

246 in Friuli Venezia Giulia

208 in Sicilia

276 in Abruzzo

256 nella provincia di Bolzano

61 in Umbria

96 in Sardegna

76 in Calabria

127 in Valle d'Aosta

24 in Basilicata

19 in Molise