Investì il figlio di 18 mesi, il pm: "Non condannatela, sconta già il suo ergastolo"

La tragedia l'estate scorsa: il piccolo giocava nel cortile di casa, riportò lesioni permanenti. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione

La Procura di Milano ha chiesto all'Ufficio del Gip di non punire una madre che per sbaglio ha investito il figlio di 18 mesi, perché "il processo e l'eventuale condanna costituirebbe una sorta di trattamento contrario al senso di umanità". Per il pm Paolo Storari, infatti, la donna "sconta già una sorta di 'ergastolo con fine pena mai'".

La tragedia la scorsa estate I fatti risalgono alla scorsa estate quando, in un Paese dell'hinterland milanese, la donna mise in moto l'auto nel cortile di casa e senza accorgersene investì il figlio, che nell'incidente riportò lesioni permanenti. Per il pm Storari "una reazione penalistica non serve a nulla, anzi appare addirittura controproducente", si legge sul dorso milanese del Corriere della Sera, "non avendo il diritto penale alcuna funzione da svolgere, né per il reo né per la collettività".