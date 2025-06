"Il cono d'ombra", la docuserie di Sky su Denis Bergamini

Nato ad Argenta (Ferrara) il 18 settembre 1962 Denis Bergamini dimostra sin dall’esordio con le giovanili della Spal un talento calcistico fuori dal comune. Dopo due stagioni, prima con l’Imola poi con il Russi, nel 1985 passa al Cosenza che all’epoca militava in serie C1. Si afferma ben presto come il “regista” dei rossoblù e nella stagione 1987-88 è tra i protagonisti della storica promozione in serie B, interrompendo un digiuno lungo 24 anni. Presente in 32 partite su 34, Bergamini fa breccia nel cuore dei tifosi per lo spiccato attaccamento alla maglia, confermato nonostante un infortunio anche l'anno seguente quando i calabresi sfiorano la promozione in A. Domenica 12 novembre 1989 Bergamini scende in campo per l’ultima volta in occasione di Monza-Cosenza, finita 1-1.