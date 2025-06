Dopo il podcast, sempre disponibile su tutte le piattaforme streaming, arriva la docuserie "Il cono d'ombra: la storia di Denis Bergamini". Al centro del racconto il mistero sulla morte di Denis Bergamini, il giovane calciatore del Cosenza trovato senza vita nel 1989. Pablo Trincia torna sui luoghi della vicenda per ricostruire, tra testimonianze esclusive e documenti inediti, un caso rimasto irrisolto per oltre trent’anni. La prima puntata è in anteprima su Insider