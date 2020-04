Scopri quanto conosci Dua Lipa, ospite a EPCC. QUIZ

di Floriana Ferrando

Artista rivelazione degli ultimi anni nel panorama musicale internazionale, Dua Lipa intratterrà il pubblico di EPCC LIVE nella terza puntata del programma condotto da Alessandro Cattelan, in diretta domani sera dal Teatro di Via Belli a Milano.

Il suo prossimo tour avrebbe dovuto toccare anche la città di Milano, ma l’emergenza Covid19 ha rimescolato le carte in tavola. Intanto Dua Lipa, classe 1995, lancia il nuovo disco: “Future Nostalgia” ha già raggiunto i 150 milioni di streaming globali e si piazza in vetta alle classifiche mondiali, dall’Italia all’Inghilterra.

La star è l’artista femminile più ascoltata al mondo (la terza in assoluto) e colleziona successi fin dagli esordi: Dua Lipa vince l’MTV Europe Music Awards come Miglior artista rivelazione nel 2017, due Grammy Awards nel 2019 come miglior artista esordiente e miglior registrazione dance per il singolo “Electricity” in collaborazione con Silk City e tre BRIT Awards.

Attiva sui social network, Dua Lipa vanta oltre 43 milioni di follower su Instagram, dove alterna scatti professionali e selfie tratti dalla vita quotidiana.

Dua Lipa sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

