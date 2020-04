Scopri quanto conosci Linus, ospite a EPCC stasera. QUIZ

di Floriana Ferrando

Alessandro Cattelan intervista Linus. Dal 7 aprile lo showman torna su Sky con EPCC LIVE, in diretta dal Teatro di Via Belli a Milano, e fra gli ospiti della prima puntata del late night show italiano ci sarà il celebre disc jockey e conduttore radiofonico.

Classe 1957, Linus nasce a Foligno: si fa conoscere negli anni Settanta in alcune piccole radio di Milano e della zona, per poi approdare nella squadra di una delle più longeve emittenti radiofoniche italiane. Oggi è il direttore artistico di Radio Deejay, ma la sua carriera non si ferma alla sala di registrazione radiofonica: Linus pubblica alcuni libri e approda anche in televisione, diventando uno dei punti di riferimento per gli appassionati di musica internazionale, anche grazie alla sua presenza attiva sui principali social network.

Linus ha già lavorato al fianco di Alessandro Cattelan, proprio in radio: domani sera a E poi c’è Cattelan li vedremo insieme.

Nel pieno rispetto delle norme previste dall’emergenza che l’Italia sta vivendo, Linus sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

