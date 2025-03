Subsonica, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Doppio appuntamento all’Estragon di Bologna . I Subsonica si esibiranno per due concerti sold out, ecco tutti i dettagli: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio degli show.

Dopo gli spettacoli al Teatro Concordia di Venaria Reale, la formazione ripartirà con la tournée portando la sua musica a Bologna. Giovedì 27 e venerdì 28 marzo la formazione sarà protagonista di due attesi spettacoli. Stando a quanto riportato da Ticketone , gli show dovrebbero avere inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo per poter raggiungere l' Estragon : via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna.

Archiviata la data bolognese, i Subsonica ripartiranno per l’ultima tappa della tournée: appuntamento al Demodè Club di Modugno per domenica 30 marzo. Al momento il gruppo non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta dei concerti bolognesi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 febbraio ad Amsterdam:

Mattino di luce

Pugno di sabbia

Africa su Marte

Nessuna colpa

Colpo di pistola

Albascura

La glaciazione

Discolabirinto

Nuvole rapide

Nuova ossessione

Up Patriots to Arms

Sole silenzioso

Giungla Nord

Depre

Aurora sogna

Liberi tutti

Il diluvio

Tutti i miei sbagli

Strade

Preso blu