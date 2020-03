In anticipo rispetto a quanto previsto, Dua Lipa ha pubblicato il suo nuovo album. “Future Nostalgia”, secondo disco in carriera, è stato anticipato dai singoli “Don’t Start Now”, “Physical” e “Break My Heart”, quest’ultimo uscito solo pochi giorni fa. Inizialmente prevista ad aprile, la pubblicazione del nuovo progetto discografico è stata anticipata al 27 marzo anche per contrastare un attacco hacker subito dalla stessa cantante e che ha di fatto diffuso tutti i brani sul web. L’album “Future Nostalgia” è disponibile per il download su tutte le piattaforme digitali e in diversi formati fisici: vinile pink neon, CD, picture disc, gold cassette e deluxe box set. Questa la tracklist:

Future Nostalgia Don’t Start Now Cool Physical Levitating Pretty Please Hallucinate Love Again Break My Heart Good In Bed Boys Will Be Boys

La costruzione di “Future Nostalgia”

Dua Lipa ha parlato spesso del suo album e di come è riuscita a costruire qualcosa che potesse rispecchiare i suoi desideri. Dopo diversi momenti di difficoltà, l’artista ha raccontato di aver trovato la giusta ispirazione dai lavori degli OutKast e dei No Doubt: “Continuo ad amare questi brani, che non sembrano invecchiare affatto. Volevo incorporare questi sentimenti e suoni nostalgici che hanno caratterizzato la mia infanzia e il mio background musicale in un suono nuovo e moderno”. Dua Lipa ha spesso sottolineato come abbia ormai allontanato le paure di inizio carriera, sia molto più sicura e che ha voglia di sperimentare e provare nuove cose.

Il tour rinviato

Ovviamente per presentare “Future Nostalgia”, Dua Lipa era attesa da un lungo tour in Europa con una tappa anche in Italia in programma il 30 aprile al Mediolanum Forum di Assago. L’emergenza Coronavirus che ha investito tutto il mondo ha costretto l’artista a rinviare tutte le date e rinunciare al tour. Un atto necessario e prevedibile considerando la situazione attuale. La priorità è la tutela della salute di tutti, ha sottolineato l’artista in un post su Instagram. Per quanto riguarda la data in programma in Italia, Dua Lipa salirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago il 10 febbraio 2021. Ovviamente i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. Alle date già programmate e poi rinviate, dovrebbero aggiungersi ulteriori concerti come anticipato dall’artista. Sui social Dua Lipa ha sottolineato però come in questo momento “la priorità è tutelare la salute di ciascuno” e ha svelato le sue intenzioni quando l’emergenza Coronavirus si concluderà: “Voglio esibirmi in tantissimi Paesi!”. Nel frattempo ha dato il proprio contributo creando un nuovo video per il singolo “Physical”, perfetto per allenarsi a casa come stanno facendo tantissime persone. Nel video, dalle atmosfere anni 80 così come la canzone, Dua Lipa ripete esercizi insieme al suo corpo di ballo e ogni cambio viene annunciato dalla stessa cantante, con il video che mostra anche alcuni suoi brevi estratti video, nei quali esorta a non mollare. Un modo alternativo e divertente per sopperire alla chiusura delle palestre, altra disposizione prevista per contrastare la diffusione del virus.