Nuovo video per Dua Lipa, che si cimenta con il workout in stile anni ’80 in Physical

In molti sono alla ricerca di un modo per tenersi in forma, pur dovendo restare tra le mura domestiche a causa del coronavirus. Si seguono dunque i consigli di esperti sul web o magari del proprio personal trainer, in collegamento in videochiamata. Alle tante possibilità si aggiunge anche il personalissimo e intrigante allenamento di Dua Lipa, che con un nuovo video di “Physical”, sua ultima hit, propone un vero e proprio sistema di workout completo. Il tutto a tempo di musica. Allenamento casalingo con Dua Lipa Dua Lipa ha rilasciato una nuova versione del video di “Physical” che, insieme con “Don’t Start Now”, anticipa l’album “Future Nostalgia”, la cui uscita è prevista per il 3 aprile 2020. Guardando il video si ha subito voglia di mettersi in movimento, riscaldando i muscoli e ripetendo gli esercizi proposti dalla cantante e dal suo corpo di ballo. Il ritmo è molto anni ’80 ed è molto coinvolgente. Nel video anche l’abbigliamento è vintage, riportando indietro la memoria a film d’altri tempi. Al tempo i video d’aerobica erano molto popolari ed è proprio a quell’immaginario che Dua Lipa fa riferimento. Ogni cambio d’esercizio viene annunciato dalla cantante, con il video che mostra anche alcuni suoi brevi estratti video, nei quali esorta a non mollare, così da tenere duro fino al termine del brano. Con le palestre chiuse e la richiesta del governo di restare in casa, uscendo soltanto per vere necessità, allenarsi diventa molto difficile. È però possibile tenersi in movimento a tempo di musica, scatenandosi con Dua Lipa.

Negli ultimi anni il collegamento tra musica e cinema con ilha dato ottimi frutti. In questo caso sembra aprirsi un vero e proprio tunnel spazio-temporale, in grado di condurci fino a “Let’s Get Physical” del 1981, di Olivia Newton-John. Con l’aiuto di Dua Lipa sarà dunque più facile restare tonici tra le mura di casa, senza scuse per poltrire e annoiarsi e soprattutto evitando di affollare le strade per una corsetta tonificante intorno al proprio isolato.