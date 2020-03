Coronavirus e palestre chiuse, 5 app gratis per allenarsi in casa

A causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24), le palestre della Lombardia e della provincia di Piacenza resteranno chiuse fino all’8 marzo. Chi desidera continuare ad allenarsi può affidarsi alle app di fitness gratuite presenti sui vari store online, ricche di esercizi che possono essere eseguiti senza dover uscire di casa. Ecco alcune delle possibili alternative.

7 Min Workout

Disponibile sia per iOS che per Android, 7 Min Workout è un’applicazione che mette a disposizione degli utenti vari allenamenti ad alta intensità che, come suggerisce il nome dell’app, possono essere portati a termine in soli 7 minuti. Gli esercizi sono basati sul metodo HICT (“high intensity circuit training”), che, come dimostrato dagli studi pubblicati su alcune riviste scientifiche, permette di perdere peso e migliorare la capacità cardiovascolare.

Nike Training Club

Dallo Yoga agli esercizi per i singoli gruppi muscolari, Nike Training Club offre agli utenti varie opzioni per tenersi in forma anche quando le palestre sono chiuse. Gli allenamenti gratuiti disponibili sono ben 185, suddivisi in varie tipologie e pensati per incontrare le esigenze di tutti (da chi ha appena iniziato ad allenarsi agli appassionati di fitness più esigenti). Non mancano, inoltre, i consigli di vari personal trainer e di alcuni atleti famosi, come Serena Williams, Cristiano Ronaldo e Michael Jordan. Anche quest’app è disponibile sia per iOS che per Android.

Perdi peso in 30 giorni

Perdi peso in 30 giorni, scaricabile dal Play Store e dall’App Store, è l’app adatta per chi desidera dimagrire in modo rapido e sano. Non contiene solo un piano di allenamento metodico, ma anche dei programmi di dieta ipocalorica basati sulle ricerche più recenti e affidabili. Seguendo le istruzioni disponibili tramite animazioni e filmati è possibile eseguire nel modo corretto ogni esercizio a corpo libero presente nell’applicazione.

Keelo – Strength HIIT Workouts

Gli appassionati di crossfit possono trovare un valido alleato in “Keelo – Strength HIIT Workouts”, un’applicazione gratuita disponibile per iOS e Android. Il software consiglia agli utenti vari allenamenti veloci e ad alta intensità in base al loro grado di allenamento e agli attrezzi che hanno a disposizione. Ogni esercizio viene illustrato nel dettaglio tramite dei video interattivi.

Esercizi a casa – Senza attrezzature

Come suggerisce il nome, “Esercizi a casa – Senza attrezzature” è un’applicazione, disponibile gratuitamente per iOS e Android, che mette a disposizione degli utenti vari programmi di allenamento giornalieri per lo sviluppo di tutti i gruppi muscolari principali, tutti eseguibili senza l’ausilio di attrezzi e preparati da vari esperti del settore.