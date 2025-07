iPhone 17 in arrivo: quali sono i possibili design e aggiornamenti

In attesa del lancio previsto per settembre 2025, emergono leak su quattro modelli con chip A19, display a 120 Hz e cambiamenti sulla scelta dei colori e dei materiali ascolta articolo

Settembre è vicino ed Apple è quasi pronta a lanciare la gamma iPhone 17, probabilmente composta da quattro modelli: standard, Air (che sostituirà il Plus), Pro e Pro Max. La data più probabile per il keynote è tra il 9 e il 10 settembre 2025, con disponibilità immediata pochi giorni dopo. Il design sarà totalmente cambiato, dalla disposizione delle telecamere al display OLED saranno tutti con ProMotion a 120 Hz, una novità attesa da anni anche per i modelli base.

iPhone 17 Air: il modello più sottile di sempre Il modello di punta per design è l'iPhone 17 Air, spesso descritto anche come "Slim": spesso appena 5‑6 mm, sarà il più sottile mai prodotto da Apple. Monta un display da circa 6,6 pollici, una singola fotocamera posteriore da 48 MP, Wi‑Fi 7 e il modem 5G progettato internamente da Apple. A causa dell'estrema sottilità, include un solo speaker e niente supporto per SIM fisica (solo eSIM). Autonomia limitata: la batteria ridotta (tra 2.800 e 3.000 mAh) rischia di non arrivare a fine giornata, nonostante l'ottimizzazione di iOS 26 e il chip altamente efficiente.

Modelli Pro: fotocamere, prestazioni e raffreddamento Hi‑Tech Gli iPhone 17 Pro e Pro Max punteranno forte sul comparto fotografico: teleobiettivo da 48 MP, zoom ottico 5x esclusivo, e stessa fotocamera frontale da 24 MP per tutta la gamma. Intensificato anche l'uso di video 8K, nonché la capacità di ripresa simultanea con fotocamera anteriore e posteriore. Sul fronte hardware, i modelli Pro saranno equipaggiati con il nuovo chip A19 Pro, 12 GB di RAM, modulo Wi‑Fi 7 produttivo Apple e sistema di raffreddamento a camera a vapore per mantenere performance elevate anche sotto stress. Cambio importante anche nei materiali: Apple potrebbe abbandonare il titanio a favore dell'alluminio per telaio e retro, con inserto in vetro per la ricarica wireless MagSafe.

Design, colori e interfaccia rinnovata Le versioni Pro adotteranno un nuovo modulo fotocamera lineare orizzontale che copre tutta la parte superiore del retro, con i sensori integrati in una barra dal look moderno. Il logo Apple potrebbe essere spostato più in basso per allinearsi a questa nuova estetica. La Dynamic Island subirà una metamorfosi: grazie alla tecnologia metalens, sarà più compatta e funzionale, integrando anche elementi di intelligenza artificiale predittiva secondo alcune fonti. Palette rinnovata: il modello base e l'Air dovrebbero essere disponibili in bianco, nero, azzurro chiaro, verde e viola pastello; i Pro in bianco, nero, grigio, blu scuro e arancio chiaro, richiami alla Apple Watch Ultra.