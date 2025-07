Ted Lasso 4, è iniziata la produzione della nuova stagione della serie

Ted Lasso tornerà in tv col quarto ciclo di episodi presumibilmente nel 2026, queste le ipotesi sulle tempistiche per il debutto delle nuove avventure della serie alla luce di quanto sappiamo ad oggi che la produzione è ripresa ed è entrata nel vivo.

Un video promozionale, che annuncia l'inizio dei lavori sul set, mostra i protagonisti dello show in una breve sequenza inedita.

Hannah Waddingham, Jason Sudeikis, Jeremy Swift e Juno Temple sono riuniti allo stesso tavolo. I quattro mangiano, seduti in un tipico dining americano.

La produzione è tornata a Richmond, come sappiamo fin dalla fine della stagione 3.

"We Are Not in Richmond Anymore", recita la didascalia della clip, una revisione dellla celebre battuta de Il Mago di Oz. Non siamo più a Richmond.