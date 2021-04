7 esercizi con bilanciere da fare a casa per allenare tutto il corpo

Squat con bilanciere

Lavorerai glutei, muscoli posteriori della coscia, quadricipiti, polpacci e addominali.

Flat Bench Press o "Bench Press"

L'esercizio per eccellenza nelle palestre, ma lo puoi svolgere anche a casa trovando un giusto appoggio per la tua schiena. Con la distensione su panca piana lavorerai le zone maggiori e minori del pettorale, oltre ai tricipiti e alla porzione anteriore della spalla. Un esercizio che dovrai fare il più lentamente possibile per avere un risultato migliore ed evitare infortuni.

Spalla

Lavora su spalle, petto e addominali. Puoi fare questo esercizio anche da seduto. Allunga le braccia in alto per poi abbassare il peso sulla testa, quindi fai una pausa e ripeti per almeno 10 volte l'esercizio.