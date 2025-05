All'edizione record del Salone del Libro spazio anche alla Difesa

Si è conclusa la partecipazione del ministero della Difesa alla XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, svoltasi dal 15 al 19 maggio presso il Lingotto Fiere. Anche quest'anno le forze armate sono state protagoniste di un intenso programma culturale, divulgativo e interattivo, confermando il forte impegno della Difesa nella promozione dei valori di conoscenza, innovazione e servizio della nazione. Sono stati oltre 1.300 i partecipanti in presenza alle 34 conferenze organizzate dallo Stato Maggiore della Difesa, cui si sono aggiunti gli utenti collegati in streaming. Tra i temi trattati: tutela ambientale, innovazioni tecnologiche come il robot quadrupede "Atomo", space economy, bonifica ordigni esplosivi, disinformazione, salute e sinergie civili-militari in ambito sanitario.