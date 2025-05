“Badalada”, cosa vuol dire la parola usata dalla Gen Z su social

Su TikTok e Instagram è già divenuto virale ed e sempre più presente nel linguaggio dei più giovani. Parliamo del termine “Badalada”, preso in prestito dalla lingua portoghese e rilanciato in continuazione sui social. Nella sua traduzione letterale significa “alla moda”. Tuttavia, il vocabolo, nell'accezione che gli ha conferito la Gen Z, è difficilmente definibile: allude in realtà a uno stato mentale. Da quello che viene segnalato sui social, "Badalada" fa riferimento a un sentimento di amore per sé stessi: “Usa la tua voce per rivendicare ciò che consideri giusto, lotta per la tua autenticità in un mondo iperconnesso". Si tratta di un inno alla sicurezza in sé stesse, alla gioia di vivere, alla libertà di mostrarsi per ciò che si è davvero: un costante e propositivo incentivo a diventare la versione migliore di sé stesse e costruire legami tra donne.