TikTok, meditazione guidata per adolescenti

TikTok lancia una funzione di meditazione guidata obbligatoria per i minori dopo le 22: un tentativo per contrastare la dipendenza da schermo e migliorare il benessere digitale di adolescenti e famiglie. Già disponibile in via sperimentale per un gruppo ristretto di iscritti, la “Meditation in sleep hours” sarà attiva come impostazione predefinita per tutti gli utenti di età inferiore ai 18 anni: i ragazzi visualizzeranno un "esercizio di meditazione guidata" a schermo intero quando cercheranno di scorrere l'app dopo le 22. La funzionalità potrà essere utilizzata anche dai maggiorenni, che però dovranno attivarla manualmente nelle impostazioni.