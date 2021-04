Squat, come farlo correttamente: i 3 errori da evitare

Quando si eseguono gli squat, è facile commettere errori. Un aspetto a cui fare attenzione, per evitare di subire danni e di non ottenere i benefici desiderati

Gli squat sono perfetti per chi desidera rassodare i glutei e le gambe. Questo esercizio, infatti, lavora principalmente sulla parte inferiore del corpo, in particolare sui quadricipiti e sui glutei. La posizione che assume il ginocchio, quando lo pieghiamo a un angolo di 90 gradi, aiuta ad attivare efficacemente questi gruppi muscolari. Inoltre lo squat non ti modella solo il gluteo ma, poiché fa lavorare molti gruppi muscolari contemporaneamente, fa sì che il tuo corpo aumenti la produzione di ormoni anabolici (che ti aiutano a perdere grasso e a costruire muscoli).