Gambe toniche, i migliori 5 esercizi senza pesi da fare a casa

Se avete bisogno di tonificare gambe e cosce senza però andare in palestra, si possono mettere in pratica alcuni esercizi molto semplici anche a casa. Non servono né pesi né altri accessori. Bastano forza di volontà e alcuni minuti al giorno per migliorare la muscolatura della parte inferiore del nostro corpo. Vediamo allora cinque esercizi perfetti per questo scopo da fare a casa.

Squat

Posizionate i piedi poco più larghi delle spalle e le punte dei piedi leggermente aperte. Tenendo la curvatura della schiena neutra, iniziate a scendere, arrivando a una profondità tale per cui si mantiene o si perde leggermente la curvatura neutra. Una volta arrivati al vostro punto più basso, risalite contraendo i glutei e mantenendo lo stesso assetto. Ripetete 10 volte. 

Potenziamento gambe

Partite in piedi, con la schiena appoggiata al muro e piedi a venti centimetri di distanza dal muro. Scendete lentamente verso il basso con la schiena fino a quando le gambe non saranno piegate a novanta gradi. Restate in questa posizione per venti secondi e risalite.