Ugo Zovetti, una scoperta di primo Novecento

Ugo Zovetti. Buntpapiere/Carte colorate, fino al 3 maggio, anima gli spazi di LeoGalleries, nel cuore di Monza, curata da Alberto Crespi, in collaborazione con l'Archivio Ugo Zovetti

C’è ancora tempo per visitare, a Monza, la mostra Ugo Zovetti. Buntpapiere / Carte colorate, dedicata a un autore ancora poco conosciuto ma molto importante per le Arti applicate e con un legame particolare con la città di Monza. Un artista che è stato tra i protagonisti del Design, soprattutto in riferimento al tessile, alla Grafica e all’Arte del libro e per anni ha insegnato all’ISIA, l’Istituto superiore per le industrie artistiche della città.

I grafismi nitidi e le preziosità cromatiche affiorano nelle carte disegnate e acquerellate degli anni Dieci, realizzate a Vienna nell’ambito Wiener Werkstätte in pieno clima secessionista. Ad esse seguono carte all’amido, marmorizzate, aerografate e studi di copertine anni Venti e anni Trenta, di raffinata eleganza e inesauribile invenzione.

Si tratta di esemplari in copia unica, nei quali si riscontra la complessa armonia tra il rigore metodologico appreso durante gli studi, le conoscenze chimiche e il gusto per la decorazione a tutto campo. I fogli sono da intendere sia come bozzetti preparatori per i progetti in corso, sia come campioni da affiancare agli scritti specialistici di Zovetti sulle carte e sulle tecniche. Tutto il processo è in mano all’artista: dalla preparazione dei supporti, alla combinazione dei pigmenti, fino alla realizzazione stessa degli strumenti di lavoro.

La ricerca di Zovetti, inizialmente basata sull’elaborazione di motivi floreali e organici, si perfeziona con gli anni, indirizzandosi anche verso composizioni più sintetiche nelle quali la linea esprime il suo potenziale decorativo in accostamenti sempre diversi per forma e colore. Il metodo applicato su sé stesso diviene anche la sua linea da insegnante: lasciare che gli studenti disegnino inizialmente secondo natura per giungere, attraverso varie fasi di stilizzazione, fino all’astrazione. Affiancano le opere grafiche una ceramica viennese anni Dieci del '900 decorata a smalto in rilievo ed esempi delle ceramiche Mengaroni-Molaroni di Pesaro anni '30, con pattern decorativi affini a quelli delle carte.