Stretching, 5 esercizi per la schiena da fare a casa

A volte bastano pochi minuti al giorno di stretching per migliorare elasticità e flessibilità. Ci sono esercizi, inoltre, che si possono realizzare comodamente a casa, facili anche per i principianti e che possono aiutare chi soffre di mal di schiena. Valentina Iannelli , dance yoga pilates teacher trainer, ci ha indicato cinque pratiche di stretching che hanno la schiena come focus.

Sdraiati supini, a pancia in su, raccogliere le ginocchia al petto premendo bene per rannicchiare il più possibile le gambe e per avvicinare il più possibile la regione lombare a terra. Espirare mentre si avvicinano le ginocchia al petto e inspirare mentre si allontanano leggermente senza mai lasciarle. La pressione al pavimento crea un massaggio lungo tutta la schiena . La spinta delle gambe sul ventre e sull'addome, inoltre, esercita un massaggio per gli organi interni.

Posizione del gatto

In quadrupedia, braccia e gambe ferme allineate sotto le spalle e sotto le anche, curvare la schiena al massimo avvicinando il più possibile l'ombelico alla colonna in modo da stirare tutta la muscolatura posteriore e tendere la muscolatura dell'addome. Approfondire l'espiro mentre si raggiunge la curva e inspirare mentre si torna in asse.

Posizione del bambino

Seduti sui talloni si lascia andare il peso del busto in avanti sulle cosce, rilassando collo e spalle, le braccia distese lungo i fianchi con i palmi rivolti al soffitto oppure distese in avanti con i palmi in presa sul pavimento. Questa posizione garantisce uno stiramento profondo e delicato dei muscoli della schiena calmando corpo e mente.



Piegamento in avanti da seduti

Seduti distendere le gambe in avanti e flettere il busto in avanti lasciando agire la forza di gravità per sentire un allungamento naturale. Le braccia rilassate cadono sulle gambe con le mani in presa dei piedi o delle tibie in base alla mobilità. Evitare di molleggiare e di tirarsi con forza ma usare il respiro per ottenere più spazio lungo la colonna, se necessario flettere leggermente le ginocchia.