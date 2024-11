Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 novembre

Al via c'è una nuova giornata. Sarà positiva? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per vivere una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze ti proporranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 22 novembre.

ARIETE Questa giornata si prospetta particolarmente favorevole. Grazie al Sole, darete spazio alle emozioni e alle pulsioni amorose. Le vostre intemperanze amorose saranno esaltate, ma sempre supportate dal vostro temperamento generoso. Nonostante Venere vi remi contro, sarete determinati a mettervi al lavoro con grande impegno. Una sfida professionale vi metterà alla prova, ma sarete pronti a giocare ad armi pari.

TORO Oggi, il vostro segno zodiacale è protetto da Urano e mostra alti e bassi soprattutto in ambito privato. Venere vi rende affettuosi e passionali, ma attenzione alla possessività. Single potrebbero non essere pronti per una nuova relazione. Risolvete brillantemente un problema in ufficio, dimostrando il vostro valore.

GEMELLI Oggi i transiti planetari vi sono favorevoli, soprattutto grazie a Giove e Marte che vi danno uno sprint eccezionale. Il Sole e Mercurio nel vostro segno creano dubbi e battute d’arresto nelle relazioni; seguite il vostro istinto e non temete di sperimentare nuove emozioni. Le vostre competenze vi faranno brillare in ufficio, guadagnandovi stima e successo.

CANCRO Oggi il vostro intuito sarà molto utile in tutti gli ambiti della vostra vita. Nettuno vi favorisce se siete nati tra il 16 e il 22 luglio, rendendo la vostra giornata affettiva molto positiva. I cambiamenti d'umore temporanei non influenzeranno la vostra relazione. Un piccolo disguido in ufficio potrebbe causarvi qualche disagio, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 22 e il 24 giugno. Tuttavia, la vostra capacità di recuperare e migliorare è alta grazie al supporto dei pianeti amici come Saturno, Urano e Nettuno.

LEONE Lo Zodiaco vi apre una giornata molto soddisfacente, grazie a Marte e alla Luna in congiunzione nel vostro segno che vi favoriscono. Luna e Marte in Leone, Mercurio, Sole vi rendono appassionati e conquistatori. Giove in transito vi aiuta a superare gli ostacoli e raggiungere i vostri obiettivi lavorativi prima del previsto. Sfruttate la vostra abilità e competenza per fare passi significativi.

VERGINE Alcuni transiti planetari ostili, in particolare per i nati in agosto. Grazie a Urano, potreste cimentarvi in una romantica avventura che mette in risalto il vostro fascino. Venere vi renderà creativi nell'esprimere i vostri sentimenti, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 27 agosto e il 9 settembre. Se svolgete un lavoro legato all'insegnamento o alla cultura, la Luna vi sosterrà nella terza decade.

BILANCIA Lo scenario odierno è influenzato dai transiti astrali, con Mercurio e Sole che illuminano il vostro cammino. Nonostante alcuni ostacoli, sapete affrontarli con determinazione. Venere crea qualche contrasto nel vostro cuore, ma potreste ricevere una piacevole sorpresa amorosa, soprattutto se festeggiate il compleanno nella terza decadenza. Riflettete sulle vostre relazioni e cercate di mantenere la vostra autenticità. Organizzate una strategia solida per superare le sfide sul fronte professionale, soprattutto se siete nati tra il 13 e il 20 ottobre. Mercurio vi darà le capacità necessarie per raggiungere i vostri obiettivi.

SCORPIONE Oggi la Luna negativa in compagnia di Marte può portare a momenti di distrazione, ma nulla di preoccupante. Venere e Nettuno vi regalano successi incredibili in amore, soprattutto per la seconda decade. Sia per chi è in coppia che per i single, la gioia e la seduzione sono protagonisti. Le vostre abilità brillano, sia che lavoriate in proprio che dipendenti. Mantenete un comportamento corretto e vi distinguerete per la vostra bravura.

SAGITTARIO Oggi il cielo sorride al Sagittario, con lievi contrasti che vengono attenuati dai successi ottenuti. Il Sole brilla sempre nel vostro segno, illuminando il vostro cammino. La Luna dal Leone promette conferme al vostro slancio vitale e avventuroso, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Nettuno può rendere le vostre mete più distanti, ma Mercurio e Venere vi portano fortuna, specialmente se il vostro compleanno cade tra il 24 novembre e il 3 dicembre.

CAPRICORNO Le stelle di oggi vi favoriscono con influenze positive da Urano, Saturno e Nettuno. I single saranno molto comunicativi e attrattivi, ricevendo inviti a eventi sociali. Le coppie potrebbero affrontare piccoli ostacoli che rafforzeranno il legame, soprattutto se nati a gennaio. Possibili conflitti all'interno del gruppo di lavoro, ma mostratevi diplomatici e professionisti. La rivalità potrebbe emergere, quindi restate preparati, specialmente se nati tra il 12 e il 18 di gennaio.

ACQUARIO Oggi, Plutone, Giove, Sole e Mercurio sono tutti positivi per voi. Luna e Marte potrebbero causare qualche ostacolo. Mercurio vi rende molto attraenti e affascinanti. Approfittatene per conquistare chi vi interessa. Plutone vi dà la forza di ottenere grandi risultati. Collaborate in progetti importanti e il successo sarà garantito.

PESCI Previsione discreta, con momenti di lieve nervosismo ma anche serenità. Venere vi spalleggia oggi. Siate teneri e ardenti, riuscendo a gestire le sfide amorose con successo. I single potrebbero ricevere piacevoli sorprese. Pianeti attivi come Urano e Venere vi supportano, permettendovi di esprimere la vostra personalità senza compromettere il percorso professionale. Dimostrate di essere infaticabili e determinati, nonostante i pregiudizi sul vostro segno.