Pilates, 5 esercizi per gambe e glutei da fare a casa

Pelvic Curl

Esercizio base che, oltre a migliorare la flessibilità della colonna, stimola la mobilità della regione pelvica liberando tensione fisica e mentale. Si parte dalla posizione supina, con le ginocchia piegate e i piedi divaricati alla larghezza del bacino, le braccia distese lungo i fianchi, la colonna in neutro e il mento leggermente retratto. Espirare e contrarre i muscoli addominali, piegare il bacino sollevando la parte inferiore della colonna, vertebra dopo vertebra, dal tappetino. A metà del movimento attivare la porzione posteriore della coscia per sollevare pelvi e tronco. Mantenere la posizione in isometria per alcuni secondi durante l’inspirazione. Espirare ed effettuare il movimento al contrario, partendo dalla parte superiore della colonna, per tornare, vertebra dopo vertebra, nella posizione di partenza. I muscoli coinvolti in questo esercizio sono: addominali, ischiocrurali (porzione posteriore della coscia) e glutei. Per incrementare la difficoltà dell’esercizio l’esecuzione può essere fatta sull’avampiede mantenendo (in isometria) il tallone sollevato. In questo modo si avrà un coinvolgimento anche del tricipite surale (polpaccio).

Shoulder bridge prep

Questo esercizio combina la stabilità pelvico-lombare con la mobilità delle anche. Eseguire un Pelvic Curl mantenendo la posizione in isometria. Distribuire il peso su entrambi i piedi in modo uniforme, tenendo le gambe parallele. Mantenere i flessori dell’anca (muscoli anteriori della coscia) in stretching. Espirare. Sollevare una gamba mantenendo il ginocchio in flessione a 90° mantenendo il bacino stabile e piatto durante il sollevamento. Inspirare. Abbassare la gamba e toccare (leggermente) il tappetino con il piede, quindi sollevare nuovamente la gamba espirando. Dopo diverse ripetizioni, cambiare gamba e ripetere la sequenza. Terminare l’esercizio posizionando entrambi i piedi sul tappetino ed abbassarsi come nel pelvic curl. Anche in questo caso i muscoli coinvolti sono: addominali, ischiocrurali e glutei. Per incrementare la difficoltà dell’esercizio l’esecuzione può essere fatta sull‘avampiede mantenendo (in isometria) il tallone sollevato. In questo modo si avrà un coinvolgimento anche del tricipite surale (polpaccio).