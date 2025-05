International Booker Prize 2025, vince attivista indiana Banu Mushtaq

Banu Mushtaq, scrittrice indiana, è la vincitrice del prestigioso International Book Prize, che premia la narrativa internazionale tradotta in inglese. "Heart Lamp, storia di dodici donne nell’India del Sud", è stata decretata come opera vincitrice dalla giuria presieduta da Max Porter il 20 maggio. L'autrice, originaria del Karnataka, stato indiano del Sud, durante la sua carriera ha prodotto diversi volumi di racconti e un romanzo, anche questo inedito in Italia. È proprio con Heart Lamp che la scrittrice e attivista è stata tradotta per la prima volta dalla lingua Kannada all’inglese.

Gli altri finalisti

L’8 aprile erano stati annunciati dalla giuria gli altri finalisti del premio letterario internazionale: l’italiano Vincenzo Latronico con Perfection, pubblicato da Fitzcarraldo Editions, nella traduzione di Sophie Hughes e uscito in Italia con il titolo Le perfezioni, per Bompiani, nel 2022; la francese Anne Serre con A Leopard-Skin Hat; la giapponese Hiromi Kawakami con Under the Eye of the Big Bird; il francese Vincent Delecroix con Small Boat e la danese Solvej Balle con il primo volume della trilogia On the Calculation of Volume I.

Le 50mila sterline del premio verranno ripartite equamente tra l’autore e il traduttore. Peculiare in questa edizione la presenza di sei case editrici indipendenti tra i finalisti.