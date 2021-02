Yoga: le posizioni per principianti, intermedi e avanzati

Le posizioni per i principianti

Se sei un principiante, è del tutto normale sentirti intimidito dagli irriducibili dello yoga che si cimentano nelle posizioni più articolate. Non esistono in realtà posizioni da conoscere prima di unirsi alle lezioni: le posizioni si imparano piano piano.

Tutto parte dalla “madre di tutte le posizioni yoga”, la montagna (Tadasana). Coi piedi ben piantati a terra (bisogna assicurarsi che poggino completamente sul terreno), piega leggermente le ginocchia e poi raddrizzale assicurandoti che le tue ginocchia siano esattamente sopra le caviglie. Fai ondulare il bacino cosicché il coccige si allinei alla colonna vertebrale. Estendi verso l’alto la spina dorsale, allunga il collo e premi sui piedi così da fermarti in questa posizione (le braccia devono stare lungo i fianchi). A quel punto, solleva le braccia verso l’alto ed ecco che la posizione è fatta.

Altre posizioni per principianti sono:

il bambino

il gatto

il cane

il guerriero I e I

l’albero

il cobra

l’arco

Le posizioni per un livello intermedio

La madre di tutte le pose, per chi è ad un livello intermedio, è la posa dell’alluce. In piedi, spingiti in avanti a livello delle anche. Mentre lo fai, cerca di spingere il busto in avanti e cercare di creare spazio tra il bacino e lo sterno. Una volta raggiunto il tuo limite, tocca con i palmi il tappetino e rilassa la testa. Mantenendoti in posizione, spingi i piedi a terra e cerca di portare il sedere leggermente più in alto, raddrizzando le ginocchia. Spingi quindi le mani sul tappetino, allungati in avanti e solleva il busto, stirando la colonna vertebrale.

Altre posizioni yoga per un livello intermedio sono:

la barca

il cammello

il delfino

la gru

l’aquila

Le posizioni per un livello avanzato

Se pratichi costantemente lo yoga, è molto probabile sentire il desiderio di ampliare i tuoi orizzonti e di incorporare alcune pose più avanzate.

Con cosa cimentarsi? Le possibilità sono infinite. Eccone alcune:

la lucciola

il signore della danza

il loto

il pavone

Con costanza, pazienza e allenamento, si sarà in grado di fare tutte le principali posizioni yoga.